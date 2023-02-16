Julian Stark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Stark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Stark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Stark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Stark 8 Mart 2001 tarihinde Überlingen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Stark Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Julian Stark, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Stark'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Stark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Stark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Stark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Stark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2020 yılında Heidenheim

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Julian Stark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Stark şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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