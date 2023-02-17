Julian Tomka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Tomka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Tomka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Tomka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Tomka 5 Mayıs 1997 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Tomka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Julian Tomka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Tomka'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Tomka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Tomka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julian Tomka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Tomka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında LUV Graz Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında DSV II

1 Temmuz 2014 yılında Anger

1 Temmuz 2015 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2016 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Julian Tomka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Tomka şuan SV Horn takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Gösting (2004-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.