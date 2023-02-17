Julian Turi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Turi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Turi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Turi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Turi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Turi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Turi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Turi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Turi 3 Temmuz 2001 tarihinde Mödling şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Turi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Julian Turi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Turi'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Turiboyu ve yaşı kaç

Julian Turi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Turi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Turi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Turi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2018 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

14 Ocak 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2022 yılında SV Ried

Julian Turi kimdir

Julian Turi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Turi şuan SV Ried takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. SV Wiener Neudorf (08/2007-)

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Julian Turi nereli

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