Julian Vitale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Vitale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Vitale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Vitale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Vitale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Vitale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Vitale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Vitale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Vitale 21 Haziran 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Vitale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Vitale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Vitale'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Vitaleboyu ve yaşı kaç

Julian Vitale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Vitale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Vitale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Vitale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mayıs 2015 yılında Indep'te II

2 Ağu 2017 yılında CA Unión

30 Haziran 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında Indep'te II

15 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

Julian Vitale kimdir

Julian Vitale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Vitale şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Vitale nereli

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