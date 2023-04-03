Julian Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Ziegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Ziegler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Ziegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Ziegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Ziegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Ziegler 11 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Ziegler Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Ziegler'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Zieglerboyu ve yaşı kaç

Julian Ziegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Ziegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Regensburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Regensburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Regensburg II

Julian Ziegler kimdir

Julian Ziegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Ziegler şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Kareth-Lappersdorf (–2013), SSV Jahn Regensburg (2013–2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Ziegler nereli

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