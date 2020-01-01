Juliano Cesar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Juliano Cesar neden öldü?

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JULİANO CESAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Juliano Cesar, 29 Nisan 1960'da Brezilya, Passos, Minas Gerais'ta doğmuştu.

Juliano Cesar, Minha História (Ao Vivo) ve Assim Vive um Cowboy gibi dikkat çeken albümlere imza atmıştı.

Juliano Cesar, 31 Aralık 2019'da Brezilya, Uniflor, Paraná'da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Juliano Cesar'ın ölümü Brezilya'yı yasa boğdu.

İşte Juliano Cesar'ın sahnede kalp krizi geçirdiği an: