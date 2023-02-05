Julien Fabri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Fabri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Fabri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Fabri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Fabri 5 Şubat 1994 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Fabri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julien Fabri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Fabri'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julien Fabri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Fabri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julien Fabri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Fabri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2014 yılında Marsilya

10 Temmuz 2015 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2017 yılında Marsilya

1 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

30 Ekim 2019 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Julien Fabri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Fabri şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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