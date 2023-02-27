Julien Fostier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Fostier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Fostier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Fostier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Fostier 27 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Fostier Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julien Fostier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julien Fostier'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Fostier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julien Fostier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julien Fostier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Fostier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında RE Virton

1 Temmuz 2012 yılında FC Villefranche

1 Temmuz 2016 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97

Julien Fostier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Fostier şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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