Julien Klein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Klein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Klein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Klein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Klein 7 Nisan 1988 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Klein Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julien Klein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Julien Klein'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julien Klein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julien Klein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julien Klein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Klein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Fola Esch

Julien Klein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Klein şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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