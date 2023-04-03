Julien Lomboto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Lomboto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Lomboto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julien Lomboto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julien Lomboto 13 Mayıs 2002 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Julien Lomboto Lompombi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julien Lomboto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSCI yapmaktadır. Julien Lomboto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Lomboto'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Julien Lomboto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/julienlomboto/
Julien Lomboto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julien Lomboto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında US Camon
1 Temmuz 2020 yılında Strasbourg U19
1 Temmuz 2021 yılında R. Strasbourg B
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Julien Lomboto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julien Lomboto şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.