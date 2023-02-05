Julien Maggiotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Maggiotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Maggiotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Maggiotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Maggiotti 9 Eylül 1995 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Maggiotti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Julien Maggiotti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Maggiotti'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Maggiotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Maggiotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julien Maggiotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Maggiotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Lucciana

1 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2022 yılında RSC Charleroi

2 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2023 yılında RSC Charleroi

Julien Maggiotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Maggiotti şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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