Julien Masson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Masson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Masson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Masson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Masson 18 Haziran 1998 tarihinde Valenciennes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Masson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Julien Masson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 13 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. Julien Masson'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Masson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julien_masson_/

Julien Masson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Masson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julien Masson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Masson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Valenciennes B

13 Kasım 2017 yılında Valenciennes FC

Julien Masson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Masson şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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