Julien Vetro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Vetro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Vetro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Vetro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Vetro 23 Nisan 2004 tarihinde Lagny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Vetro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Julien Vetro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julien Vetro'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julien Vetro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Vetro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julien Vetro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Vetro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Julien Vetro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Vetro şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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