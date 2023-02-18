Julijan Evacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julijan Evacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julijan Evacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julijan Evacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julijan Evacic 17 Ocak 2003 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Julijan Evačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julijan Evacic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julijan Evacic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Julijan Evacic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julijan Evacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julijan Evacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julijan Evacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julijan Evacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

12 Ağu 2020 yılında Lokomotiva U19

4 Şubat 2022 yılında Sl. Belupo U19

12 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Julijan Evacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julijan Evacic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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