Julio Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Alonso 14 Aralık 1998 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julio Alonso Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Alonso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Julio Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julio Alonso'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julio Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Damm U19

1 Temmuz 2016 yılında Betis U19

1 Temmuz 2017 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

Julio Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Alonso şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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