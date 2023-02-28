Julio Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Baez 13 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Báez Meza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Baez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Julio Baez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Baez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2021 yılında Club Cerro U23

1 Ocak 2022 yılında Luqueño

Julio Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Baez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Julio Baez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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