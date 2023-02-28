Julio Barroso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Barroso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Barroso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Barroso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Barroso 16 Ocak 1985 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Julio Alberto Barroso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Barroso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Barroso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 8 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Julio Barroso'nin CD Everton ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Barroso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Barroso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julio Barroso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Barroso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2006 yılında Racing Club

31 Aralık 2006 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2007 yılında Lorca Deportiva

30 Haziran 2007 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2007 yılında Boca Juniors

6 Ağustos 2007 yılında Estudiantes

30 Haziran 2008 yılında Boca Juniors

2 Ağustos 2010 yılında Ñublense

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2011 yılında Ñublense

7 Ocak 2012 yılında O'Higgins

30 Haziran 2012 yılında Ñublense

6 Temmuz 2012 yılında O'Higgins

1 Ocak 2014 yılında Colo Colo

8 Mart 2021 yılında CD Everton

Julio Barroso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Barroso şuan CD Everton takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Julio Barroso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.