Julio Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Benitez 30 Temmuz 2005 tarihinde Mesa, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Benitez'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Julio Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2021 yılında Real Monarchs

11 Ocak 2022 yılında Salt Lake

Julio Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Benitez şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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