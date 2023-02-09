Julio Buffarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Buffarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Buffarini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Buffarini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Buffarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Buffarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julio Buffarini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Buffarini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Buffarini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Buffarini 18 Ağu 1988 tarihinde General Cabrera şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julio Alberto Buffarini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Buffarini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Guastadisegno yapmaktadır. Julio Buffarini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Buffarini'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julio Buffarini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/buffarini07/

Julio Buffariniboyu ve yaşı kaç

Julio Buffarini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julio Buffarini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julio Buffarini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Buffarini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2006 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

6 Mart 2012 yılında San Lorenzo

26 Temmuz 2016 yılında São Paulo

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors

5 Ağu 2021 yılında SD Huesca

27 Ocak 2022 yılında FC Cartagena

8 Haziran 2022 yılında SD Huesca

22 Haziran 2022 yılında CA Talleres

Julio Buffarini kimdir

Julio Buffarini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Buffarini şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Julio Buffarini nereli

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