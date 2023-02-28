Julio Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Castro 19 Ağustos 1996 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Julio Alfonso Castro Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Julio Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julio Castro'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dep. Linares

1 Ocak 2020 yılında San Felipe

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

Julio Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Castro şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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