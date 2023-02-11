Julio Chiarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Chiarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Chiarini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Chiarini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Chiarini 4 Mart 1982 tarihinde Oliva şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julio César Chiarini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Chiarini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Chiarini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Chiarini'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Chiarini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julio Chiarini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Chiarini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Chiarini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Huracán CR

1 Temmuz 2006 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2007 yılında Luján de Cuyo

1 Temmuz 2008 yılında Alumni

1 Temmuz 2009 yılında Instituto AC

5 Temmuz 2014 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2017 yılında Tigre

1 Eylül 2018 yılında Instituto AC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2021 yılında Sol de Mayo

20 Ocak 2022 yılında Camioneros

22 Temmuz 2022 yılında Gimnasia (J)

Julio Chiarini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Chiarini şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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