Julio Donisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Donisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Donisa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Donisa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Donisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Donisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Donisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Donisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Donisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Donisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Donisa 15 Ocak 1994 tarihinde L'Haÿ-les-Roses şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Madagaskar,Martinique uyrukludur.Gerçek adı da Julio Kenny Donisa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Donisa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Donisa'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Donisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Donisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Julio Donisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Donisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2013 yılında Battipagliese

1 Temmuz 2014 yılında Fondi

10 Temmuz 2015 yılında AS Pagny

1 Temmuz 2017 yılında Concarneau

6 Temmuz 2018 yılında Red Star FC

31 Ocak 2019 yılında AS Lyon-Duchère

30 Haziran 2019 yılında Red Star FC

5 Ağustos 2019 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2020 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Julio Donisa kimdir

Julio Donisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Donisa şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Julio Donisa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Martinik takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julio Donisa nereli

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