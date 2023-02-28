Julio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Gonzalez 28 Haziran 1992 tarihinde Carapegua şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Julio Cesar González Trinidad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Julio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julio Gonzalez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Defensa

16 Ocak 2020 yılında Necaxa

7 Ocak 2022 yılında Guaraní

31 Aralık 2022 yılında Necaxa

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Julio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Gonzalez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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