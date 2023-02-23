Julio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Rodriguez 7 Aralık 1995 tarihinde Mieres şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Rodríguez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Julio Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julio Rodriguez'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

31 Ağustos 2016 yılında Barnsley U21

30 Haziran 2017 yılında Sporting B

28 Temmuz 2017 yılında Recr. Huelva

13 Temmuz 2018 yılında NK Istra

24 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

22 Şubat 2020 yılında Tsarsko Selo

8 Ekim 2020 yılında Wisla Plock

6 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Julio Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Rodriguez şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Julio Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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