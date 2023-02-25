Julio Romao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Romao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Romao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Romao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Romao 29 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Júlio Rodrigues Romão şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Romao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Julio Romao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Romao'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Julio Romao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Romao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julio Romao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Romao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Ponte Preta U20

1 Ocak 2020 yılında Santa Cruz

17 Ağustos 2020 yılında Santa Clara

17 Temmuz 2022 yılında Karabağ

Julio Romao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Romao şuan Karabağ takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.