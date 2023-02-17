Julio Salva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Salva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Salva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Salva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Salva 18 Mayıs 1987 tarihinde Tres Lomas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Salvá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Salva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Salva, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julio Salva'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Salva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Salva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Salva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Salva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Quilmes

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2013 yılında Acassuso CF

14 Temmuz 2017 yılında CD Morón

12 Şubat 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında Patronato

Julio Salva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Salva şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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