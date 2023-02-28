Julio Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Villalba 17 Eylül 1998 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Villalba Gaona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Villalba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julio Villalba'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2017 yılında Gladbach

2 Ocak 2017 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2017 yılında Gladbach

8 Ocak 2020 yılında SCR Altach

31 Temmuz 2020 yılında Gladbach

2 Ağustos 2021 yılında Guayaquil City

22 Temmuz 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Julio Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Villalba şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julio Villalba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cerro Porteño

Paraguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Paraguay U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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