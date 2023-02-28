Julio Vizcarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Vizcarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Vizcarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Vizcarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Vizcarra 2 Ekim 2002 tarihinde Puno şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Julio Cesar Vizcarra Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Vizcarra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Julio Vizcarra'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Vizcarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julio_vizcarra_28

http://www.facebook.com/juliocesar.vizcarra.31

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Julio Vizcarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Vizcarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Julio Vizcarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Vizcarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fuerza Minera

1 Temmuz 2018 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2020 yılında Binacional II

1 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

Julio Vizcarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Vizcarra şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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