Julius Beck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Beck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Beck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Beck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Beck 27 Nisan 2005 tarihinde Haderslev şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Julius Eskelund Beck şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Beck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Julius Beck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spezia Calcio futbol takımında oynamaktadır. Spezia Calcio takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Beck'nin Spezia Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Beck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Beck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julius Beck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Beck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SönderjyskE U19

31 Ağu 2021 yılında Spezia U19

1 Ağu 2022 yılında Spezia Calcio

Julius Beck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Beck şuan Spezia Calcio takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Julius Beck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.