Julius Biada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Biada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julius Biada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julius Biada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julius Biada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Biada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Biada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Biada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Biada 3 Kasım 1992 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Julius Valentin Biada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Biada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FDF yapmaktadır. Julius Biada, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Biada'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Biada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juliusbiada9/

Julius Biadaboyu ve yaşı kaç

Julius Biada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Biada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Julius Biada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Biada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bonner SC U17

1 Temmuz 2008 yılında Troisdorf U17

1 Temmuz 2009 yılında Bonner SC U19

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen II

3 Ağu 2012 yılında Schalke 04 II

16 Temmuz 2013 yılında Darmstadt 98

1 Ocak 2015 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2016 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2019 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Julius Biada kimdir

Julius Biada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Biada şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ESV Olympia Köln, Heiligenhauser SV

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Julius Biada nereli

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