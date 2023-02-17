Julius Bliek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Bliek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Bliek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Bliek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Bliek 9 Haziran 1994 tarihinde Vlissingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Bliek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julius Bliek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Bliek'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julius Bliek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juliusbliek/?hl=com

Julius Bliek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Bliek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Bliek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Bliek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında DFS

1 Temmuz 2012 yılında Duiveland

1 Ocak 2014 yılında Dauwendaele

1 Temmuz 2014 yılında VV Kloetinge

1 Temmuz 2017 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2018 yılında Go Ahead Eagles

27 Ocak 2020 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2020 yılında FC Dordrecht

31 Ağu 2021 yılında Sliema Wander.

25 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Julius Bliek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Bliek şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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