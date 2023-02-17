Julius Ertlthaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Ertlthaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Ertlthaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Ertlthaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Ertlthaler 25 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Ertlthaler Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Julius Ertlthaler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Ertlthaler'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Ertlthaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Ertlthaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Ertlthaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Ertlthaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2012 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2013 yılında Burgenland U18

1 Ocak 2014 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2015 yılında SV Mattersburg

13 Ağu 2020 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında WSG Tirol

Julius Ertlthaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Ertlthaler şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julius Ertlthaler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Pöttsching (2006-)

Avusturya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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