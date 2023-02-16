Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Hoffmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Hoffmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Hoffmann 30 Nisan 2004 tarihinde Merseburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Hoffmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E&S Event - Entertainment - Sport - Service yapmaktadır. Julius Hoffmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Hoffmann'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julius Hoffmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Hoffmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Hoffmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Hoffmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında D. Dresden Alt.

1 Temmuz 2020 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2021 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Julius Hoffmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Hoffmann şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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