Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julius Kade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Kade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Kade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Kade 20 Mayıs 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Kade Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Julius Kade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julius Kade'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Kade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juliuskade/?hl=de

Julius Kadeboyu ve yaşı kaç

Julius Kade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Kade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Julius Kade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Kade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2019 yılında Union Berlin

6 Ağu 2020 yılında Dresden

1 Temmuz 2021 yılında Union Berlin

21 Temmuz 2021 yılında Dresden

Julius Kade kimdir

Julius Kade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Kade şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Julius Kade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Julius Kade nereli

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