Julius Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Lindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Lindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Lindberg 4 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Lindberg Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Julius Lindberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Julius Lindberg'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julius Lindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julius Lindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Lindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Lindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Qviding FIF

1 Ocak 2020 yılında GAIS

Julius Lindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Lindberg şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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