Julius Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julius Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julius Lindgren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julius Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Lindgren

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Lindgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Lindgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Lindgren 17 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julius Herbert Billy Lindgren şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Lindgren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Julius Lindgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 14 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Julius Lindgren'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Lindgrenboyu ve yaşı kaç

Julius Lindgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julius Lindgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Julius Lindgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Lindgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Norrköping U21

14 Kasım 2016 yılında Norrköping

1 Mart 2017 yılında Sylvia

23 Ağu 2017 yılında Norrköping

24 Ağu 2017 yılında Husqvarna

30 Kasım 2017 yılında Norrköping

1 Ocak 2018 yılında Sylvia

30 Kasım 2018 yılında Norrköping

26 Mart 2019 yılında Sylvia

30 Kasım 2019 yılında Norrköping

Julius Lindgren kimdir

Julius Lindgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Lindgren şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Norrköping, Lindö FF

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Julius Lindgren nereli

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