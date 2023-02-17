Julius Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Madsen 1 Ağu 2003 tarihinde Næstved şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Madsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Julius Madsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Julius Madsen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julius Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Madsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Madsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Naestved BK U19

1 Eylül 2020 yılında Naestved BK

Julius Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Madsen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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