Julius Punt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Punt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Punt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Punt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Punt 1 Nisan 2004 tarihinde Rheine şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Punt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Julius Punt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NLZ Emsland im SV Meppen U19 futbol takımında oynamaktadır. NLZ Emsland im SV Meppen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julius Punt'nin NLZ Emsland im SV Meppen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Punt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Punt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Julius Punt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Punt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JLZ Emsland U17

1 Temmuz 2021 yılında JLZ Emsland U19

Julius Punt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Punt şuan NLZ Emsland im SV Meppen U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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