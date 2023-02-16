Julius Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Schmid 1 Haziran 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Schmid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini aim4more sportsmanagement yapmaktadır. Julius Schmid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Schmid'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2018 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2019 yılında Holst. Kiel U19

1 Temmuz 2020 yılında Holst. Kiel II

3 Ağu 2021 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Julius Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Schmid şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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