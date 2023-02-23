Julius Tauriainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Tauriainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Tauriainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Tauriainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Tauriainen 18 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Julius Mikael Tauriainen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Tauriainen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Julius Tauriainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Julius Tauriainen'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Julius Tauriainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Tauriainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Tauriainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Tauriainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Klubi 04

28 Ağustos 2019 yılında SC Freiburg U19

30 Haziran 2020 yılında Klubi 04

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında M. Legnica II

6 Şubat 2023 yılında FC Lahti

Julius Tauriainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Tauriainen şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Julius Tauriainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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