Julius Von Kymmel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Von Kymmel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Von Kymmel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Von Kymmel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Von Kymmel 27 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Von Kymmel Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julius Von Kymmel'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julius Von Kymmel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Von Kymmel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Julius Von Kymmel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Von Kymmel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vict. Rosport

Julius Von Kymmel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Von Kymmel şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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