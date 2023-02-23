Juliusz Letniowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juliusz Letniowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juliusz Letniowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juliusz Letniowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juliusz Letniowski 8 Nisan 1998 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juliusz Letniowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juliusz Letniowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juliusz Letniowski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juliusz Letniowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juliusz Letniowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juliusz Letniowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juliusz Letniowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lechia U19

26 Kasım 2015 yılında Lechia Gdansk

31 Ağustos 2016 yılında Bytovia Bytow

25 Ocak 2017 yılında Lechia Gdansk

10 Ağustos 2017 yılında Baltyk Gdynia

1 Temmuz 2018 yılında Bytovia Bytow

11 Ocak 2019 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

2 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Juliusz Letniowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juliusz Letniowski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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