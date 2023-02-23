Juljan Shehu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juljan Shehu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juljan Shehu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juljan Shehu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juljan Shehu 6 Eylül 1998 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juljan Shehu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Juljan Shehu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juljan Shehu'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juljan Shehu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juljan Shehu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juljan Shehu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juljan Shehu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2014 yılında Int. Tiranë

10 Ağustos 2017 yılında Paniliakos

1 Temmuz 2018 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2019 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Juljan Shehu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juljan Shehu şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Juljan Shehu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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