Jumpei Hayakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jumpei Hayakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jumpei Hayakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jumpei Hayakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jumpei Hayakawa 5 Aralık 2005 tarihinde --, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 早川 隼平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jumpei Hayakawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Jumpei Hayakawa'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jumpei Hayakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jumpei Hayakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jumpei Hayakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jumpei Hayakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jumpei Hayakawa şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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