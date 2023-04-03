Jumpei İshido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jumpei İshido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jumpei İshido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jumpei İshido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.