Jumpei İshido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jumpei İshido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jumpei İshido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jumpei İshido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jumpei İshido 8 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石堂 純平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jumpei İshido Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Jumpei İshido'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jumpei İshido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jumpei İshido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jumpei İshido şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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