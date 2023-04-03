Jumpei Kojima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jumpei Kojima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jumpei Kojima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jumpei Kojima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jumpei Kojima 31 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小嶋 淳平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jumpei Kojima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Jumpei Kojima'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jumpei Kojima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jumpei Kojima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jumpei Kojima şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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