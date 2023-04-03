Jumpei Kojima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jumpei Kojima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jumpei Kojima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jumpei Kojima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.