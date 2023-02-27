Jun Amano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Amano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Amano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Amano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Amano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Amano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Amano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Amano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Amano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Amano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Amano 19 Temmuz 1991 tarihinde Miura, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 天野 純 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Amano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Jun Amano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jun Amano'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jun Amano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amanojun/

Jun Amano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Amano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jun Amano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Amano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2014 yılında Yokohama F. M.

8 Temmuz 2019 yılında KSC Lokeren

29 Mayıs 2020 yılında Yokohama F. M.

8 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2022 yılında Yokohama F. M.

5 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

31 Aralık 2023 yılında Yokohama F. M.

Jun Amano kimdir

Jun Amano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Amano şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jun Amano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 18 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jun Amano nereli

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