Jun Beom Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Beom Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Beom Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Beom Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Beom Park 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박준범 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Beom Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jun Beom Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Beom Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Beom Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jun Beom Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Beom Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Namyangju U12

1 Ocak 2014 yılında Namyangju U15

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2020 yılında Yonsei Univ.

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Jun Beom Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Beom Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Namyangju Kim Byung Ji Football Club (남양주김병지축구클럽, 2012),Namyangju FC Football Center U12 (남양주축구센터 U12, 2013),Namyangju FC Football Center U15 (남양주축구센터 U15, 2014-2016),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2017-2019),Yonsei University (연세대학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.