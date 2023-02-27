Jun Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Hee Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Hee Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Hee Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Hee Lee 10 Aralık 1993 tarihinde Uijeongbu, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이준희 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Hee Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jun Hee Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Hee Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manueljuneuer/

Jun Hee Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Hee Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Hee Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Hee Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2012 yılında Univ. Incheon

1 Ocak 2015 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2016 yılında Gyeongnam FC

4 Ocak 2019 yılında Daegu FC

5 Mart 2021 yılında Siheung City

19 Mayıs 2022 yılında askeri

1 Temmuz 2022 yılında Jinju Citizen

8 Şubat 2023 yılında Daegu FC

Jun Hee Lee kimdir

Jun Hee Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Hee Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chungui Middle School (충의중학교, 2008),
Pohang Steelers U18 (포항제철공업고등학교, 2009-2011),
Incheon National University (인천대학교, 2012-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Jun Hee Lee nereli

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