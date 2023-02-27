Jun Ho Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Ho Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Ho Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Ho Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Ho Hong 11 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍준호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Ho Hong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dangjin Citizen futbol takımında oynamaktadır. Dangjin Citizen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jun Ho Hong'nin Dangjin Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jun Ho Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.jh_15/

Jun Ho Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Ho Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Ho Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Ho Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Jeonju Uni

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

26 Haziran 2018 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2018 yılında Gwangju FC

3 Şubat 2021 yılında FC Seoul

20 Temmuz 2021 yılında Jeju United

1 Şubat 2022 yılında Yangpyeong FC

31 Aralık 2022 yılında Jeju United

1 Ocak 2023 yılında Dangjin Citizen

Jun Ho Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Ho Hong şuan Dangjin Citizen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jun Ho Hong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oedo Elementary School (외도초등학교, 2005),Jeju Jungang Middle School (제주중앙중학교, 2006-2008),Ohyun High School (오현고등학교, 2009-2011),Jeonju University (전주대학교, 2012-2015)

Güney Kore U23 takımında 23 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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